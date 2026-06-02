У Києві ракета вбила 29-річну жінку, яка бігла в укриття разом з двома дітьми

Масована атака на Київ забрала життя щонайменше 7 людей. Серед них – 29-річна Вероніка, матір двох маленьких дітей.

Молода жінка разом із синами 3 і 5 років завжди ходила в укриття під час обстрілів. Тож уночі 2 червня родина теж пішла до сховку в Шевченківському районі столиці. Про це у коментарі ТСН розповіли близькі загиблої.

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Як загинула матір 2 дітей у Києві?

Родич Вероніки, Микита Біляченко, розповів, що трагедія сталася саме тоді, коли матір разом із дітьми бігла до укриття. Позаду них прилетіла ворожа ракета. Старшого хлопчика якась жінка встигла забрати до укриття. Молодша дитина отримала поранення – її прооперували лікарі.

Пан Микита зауважив, що діти ще знають про те, що мами більше немає. Чоловік каже, що їм поступово намагатимуться донести це.

За словами родича, Вероніка працювала стилісткою, майстринею манікюру. Вона була дуже хорошою мамою для своїх дітей, завжди намагалася їх вберегти.

Родичка Вероніки Анжела розповіла журналістам, що її племінниця була щирою, доброю та світлою людиною, яка завжди дарувала тепло, підтримку й радість оточенню.

За її словами, Вероніку любили за чуйність і велике серце. Пані Анжела зазначила, що для родини це дуже важка втрата, з якою важко змиритися.

Наразі жінка перебуває поруч з одним із синів Вероніки, якому лікарі зробили операцію.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, запустивши понад 700 дронів і ракет. Найбільша кількість ворожих снарядів полетіла на Київ. Місто цілу ніч і ранок здригалося від вибухів.