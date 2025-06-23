У Києві внаслідок російської атаки пошкоджена Головна астрономічна обсерваторія НАН України

У ніч на 23 червня Росія вкотре атакувала Київ дронами й ракетами. Ворожий обстріл спричинив пошкодження Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Universe Space Tech.

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Головна астрономічна обсерваторія НАН пошкоджена внаслідок атаки 23 червня

Старша наукова співробітниця ГАО, астрофізикиня Дар'я Добричева розповіла, що вибуховою хвилею вибило вікна в головному корпусі. Окрім того, двері в корпусі з горизонтальним сонячним телескопом АЦУ-5, який досліджує спектр Сонця і його атмосферу.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено Головну астрономічну обсерваторію: дивіться відео

Видання зазначає, що на території виявили металеві кубики-осколки від бойової частини "Шахеда". Вони розлітаються на високих швидкостях після вибуху, створені для максимального ураження.

На щастя, серед співробітників обсерваторії ніхто не постраждав. Наукове обладнання залишилося цілим. Зараз триває інвентаризація й оцінка збитків внаслідок російської атаки.

Наслідки ворожої атаки / Фото Universe Space Tech

Довідка. Головна астрономічна обсерваторія НАН України була заснована 17 липня 1944 року. Її співробітники досліджують рух небесних тіл, космічну геодинаміку, фізику зір і галактик, а ще планетні системи.



В обсерваторії вивчають фізику Сонця, атмосферну оптику, розробляють астрономічні прилади й займаються астроінформатикою. Тут працює астрокосмічний інформаційно-обчислювальний центр.