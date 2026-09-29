Південний міст у Києві засипало уламками ворожого БпЛА, – соцмережі

Увечері 29 вересня мережею стали ширитись кадри з нібито уламками російського дрона, що впали на Південний міст у Києві. Через це рух мостом могли частково обмежити.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Куди впали уламки?

У Києві, по якому вже кілька днів поспіль без упину б'є агресор, під час чергової атаки уламки одного з безпілотників начебто впали на Південний міст. Містяни поділились кадрами та стверджують, що частину мосту засипало частинами дрона.

Південний міст внаслідок атаки на столицю: дивіться відео

Момент падіння уламків Шахеда на Південний міст у Києві . pic.twitter.com/kbLkoptyj9 — Manunya (@ManyaS78844) September 29, 2026

У мережі також заявили, що внаслідок атаки рух на мосту частково обмежили. На деяких відео видно поліцейську машину на місці події.

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації про можливі наслідки падіння БпЛА чи його уламків на Південний міст.

Нагадаємо, уночі Росія била по Києву, зкорема балістикою. Внаслідок атаки були пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки.

Під прицілом були й інші регіони. Так, на Одещині через ворожі обстріли понівечені навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.