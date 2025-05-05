Кличко приїхав на Оболонь, де будинки постраждали від обстрілу: 500 людей потребують допомоги

Після російського обстрілу Оболонського району столиці 500 мешканців написали заяви на матеріальну допомогу у зв'язку з пошкодженням майна. Місто також виплатить допомогу на оренду житла тим, чиї квартири зруйновані й непридатні для проживання.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Дивіться також До "Турботи" внесуть зміни щодо допомоги киянам, чиє житло зруйнували ворожі обстріли, – Кличко

"Оглянув в Оболонському районі житловий будинок, пошкоджений внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня. Через влучання дрона у дах будівлі на останньому поверсі зайнялася квартира. Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям. Також всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста – по 10 000 гривень. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, загалом через обстріл 4 травня в Оболонському районі пошкоджені 18 будівель. Зокрема, 14 житлових та 2 дитсадки. Вибуховою хвилею в будинках повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування. Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження, запевнив Кличко.

Кличко приїхав до мешканців Оболоні, чиї будинки постраждали від обстрілу 4 травня / Фото з телеграму Кличка

Також Віталій Кличко розповів, як місто допомагає мешканцям Святошинського району, який постраждав від обстрілу 24 квітня.

"Що стосується Святошинського району, де багато пошкоджених будинків і знищеного житла, – 610 постраждалих мешканців уже отримали від столиці по 10 000 гривень. 59 людей — по 40 000 на оплату оренди житла, поки місто відновлюватиме їх квартири. І мешканці ще подають заяви на допомогу", – зазначив Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що місто готує зміни до програми "Турбота", згідно з якими кияни, чиє житло внаслідок обстрілів стало непридатним для проживання, отримуватимуть від міста компенсацію за оренду іншого житла на час відновлення їхніх будинків.