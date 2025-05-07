Знищені квартири та пожежі у будинках: наслідки нічної атаки у Києві
- У ніч проти 7 травня внаслідок атаки на Київ пошкоджено та зруйновано будинки, спалахнули пожежі.
- У Шевченківському районі внаслідок падіння уламків "Шахедів" на п'ятиповерховий будинок загинули 2 особи. Загалом у столиці 8 постраждалих.
У ніч проти 7 травня Росія тероризувала Київ. Окупанти атакували столицю "Шахедами" та балістичними ракетами, унаслідок чого є руйнування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
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Наслідки обстрілів Києва
У ніч проти 7 травня окупанти тероризували Київ. Унаслідок атаки є пошкодження та руйнування у 4 районах столиці: Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Дніпровському.
Так, у Святошинському районі через влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок спалахнули пожежі. Як повідомили у ДСНС, сталося загоряння квартир з 6 по 9 поверхи. Наразі пожежу ліквідували.
У Солом'янському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію.
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У Дніпровському районі зафіксовано падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Відбулося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах.
Також у Шевченківський район уламки російських "Шахедів" упали на п'ятиповерховий будинок. Там спалахнула пожежа. На жаль, під час гасіння у будинку виявили тіла 2 загиблих.
Варто наголосити, що унаслідок атаки у Києві є постраждалі. Так, за допомогою до медиків звернулися 8 потерпілих, серед яких 4 дітей. Відомо, що 4 поранених госпіталізували.