Росія атакує Київщину: пошкоджено будинки, авто та об'єкт Укрзалізниці

Упродовж дня Київська область перебуває під ударами російських дронів. У регіоні вже кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Як повідомили в Київській обласній військовій адміністрації, станом на 16:00 є пошкодження у трьох районах області.

Які наслідки денної атаки на Київщину?

У Броварському районі внаслідок падіння уламків та вибухової хвилі пошкоджено автомобіль, вікна у багатоквартирному будинку та покрівлю приватного житла.

У Вишгородському районі також зафіксовано пошкодження приватного автомобіля.

У Фастівському районі руйнувань зазнав об'єкт Укрзалізниці.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань.

Представники влади закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Раніше влада повідомляла, що за останню добу на Київщині пошкоджено 15 об'єктів, серед них 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, лінія електропередачі. Найбільше пошкоджень – в Обухівському районі.

На жаль, один чоловік загинув. Ще троє людей постраждали, серед них – дитина.