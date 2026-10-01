Ворог продовжує тероризувати Київщину: є постраждалі, пошкоджено об'єкти у 6 районах

Унаслідок російських обстрілів Київської області травми отримали шість жителів у різних районах. Водночас руйнувань зазнали 42 цивільні об'єкти.

Найбільше пошкоджень зафіксували в Обухівському районі. Про це 1 жовтня проінформував голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Які наслідки терору?

В Обухівському районі області постраждали 24 об'єкти. Серед них – 20 приватних домоволодінь, лінія електропередачі, заклад торгівлі та два транспортні засоби. Внаслідок ворожої атаки травмувалася одна людина.

У Броварському районі агресор пошкодив п'ять об'єктів, зокрема три приватні домоволодіння та два автомобілі. Травми внаслідок обстрілів отримали чотири особи.

Сім об'єктів зазнали руйнувань у Бучанському районі. Там пошкоджено п'ять приватних домоволодінь та два транспортні засоби. Ще один постраждалий житель фіксується у Бориспільському районі, де пошкоджено приватний будинок.

У Білоцерківському районі понівечено два приватні домоволодіння і заклад освіти. Водночас у Фастівському районі ворожі удари пошкодили дві виробничо-господарські будівлі.

Нагадаємо, вночі 1 жовтня російські війська також атакували Рівненщину. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, її госпіталізували. До того ж фіксують пошкодження її будинку.

Уже вранці ворожий дрон поцілив по одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва, внаслідок чого там виникла пожежа. Під час атаки учні перебували в укритті. Крім того, зафіксовано приліт по складських приміщеннях у тому ж районі столиці.