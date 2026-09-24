Дрони й балістика летіли на Київщину: пошкоджено будинки та авто

Російські війська атакували Київщину ударними дронами та балістичними ракетами, атаки тривали весь день і всю ніч. У столиці пошкоджено приватні будинки й транспортні засоби.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Що відомо про атаку?

У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено п’ять приватних будинків та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Також постраждала людина 1945 року народження. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес та надали необхідну допомогу на місці.

У Фастівському районі пошкоджено один транспортний засіб, а в Бориспільському районі – приватний будинок. Загалом через російські атаки на Київщині пошкоджено 8 об’єктів.

Дрони та балістика атакували Київщину / Фото ДСНС

Служби продовжують працювати на місцях та допомагати людям. Мешканців області закликають залишатися в безпечних місцях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, унаслідок нічної атаки Росії на Київ зафіксували наслідки одразу у 6 районах столиці. У Дніпровському районі пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, частково зруйновані конструкції, а під завалами могли залишатися люди. Там також пошкоджені 8-поверхова нежитлова будівля та два приватні будинки, виникали пожежі, які рятувальники вже ліквідували.

У Подільському районі уламки ракети впали біля пологового будинку, пошкодивши вікна та фасад, а на стоянці загорілися автомобілі, внаслідок чого загинула людина.

У Святошинському районі пошкоджено складську будівлю, а в Солом’янському частково зруйновані складські приміщення та виникла пожежа, яку також ліквідували.

У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу, після чого загорілися три автомобілі. В Оболонському районі зафіксували падіння безпілотника на територію гаражного кооперативу. Загалом у столиці відомо про двох загиблих і вісьмох постраждалих, четверо людей госпіталізовані, двоє з них перебувають у важкому стані.