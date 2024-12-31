Росіяни цинічно обстріляли Київщину: в ДСНС показали наслідки атаки

Вночі та зранку 31 грудня російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами. Внаслідок удару був пошкоджений приватний будинок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Зазначається, що в регіоні працювали сили ППО, також є збиті цілі.

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Які наслідки атаки на Київщину

В Київській ОВА повідомили, що внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей було пошкоджено приватний будинок в одному з населених пунктів області. В ньому вибиті вікна, пошкоджена покрівля.

На жаль, внаслідок атаки постраждала жінка 1975 року народження. Медики діагностували в неї контузії та гостру реакцію на стрес. Зазначається, що вся необхідна медична допомога вже надається.

Наразі оперативні служби продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину / Фото: ДСНС України

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, в ніч на 31 грудня російські окупанти також завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Міський голова Шостки повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.