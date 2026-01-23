Терор не лише людей, а й тварин: Росія скинула чотири бомби на селище в Запоріжжі

Вчора, 22 січня, ввечері росіяни скинули одразу 4 керовані бомби на селище Комишуваха, що недалеко від Запоріжжя. Відомо про одну жертву та поранених. Крім цього, окупанти поцілили у місце, де проживали тварини.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент з Запоріжжя, наголосивши, що ворог дуже активно кожного дня обстрілює місто та область з різного виду озброєння. Мешканці вже навчились жити у постійній тривозі.

Як Росія тероризує Запорізьку область?

Внаслідок російської атаки на селище Комишуваха відомо про одного загиблого чоловіка. йому було 75 років. Також відомо про 10 поранених осіб. Крім цього, через обстріл пошкоджено 24 будинки.

У селищі також проживає подружня пара зооволонтерів. Авіабомби Росії знищили їхнє житло та місце утримання тварин.

Пара збирає по району покинутих собак та кішок. В них було їх близько сотні. Зараз пара просить допомоги, щоб якось цих тварин прилаштувати,

– наголосив він.

Загалом, крім атаки на Комишуваху, за останню добу в області було 23 авіаудари. Переважно противник цілиться в район Гуляйполя. Як і раніше, окупанти часто обстрілюють область з артилерії, реактивних систем. Також ворог активно застосовує безпілотники.

Кореспондент з Запоріжжя зазначив, що, порівняно з минулим роком, кількість населених пунктів, куди летять російські снаряди, збільшилась вдвічі.

Саме ж місто Запоріжжя окупанти постійно тероризують "Шахедами", які запускають з окупованих територій, щоб лякати місцеве населення. Лише вчора на місто летіло 30 ударних БпЛА, які збивала наша ППО з кулемета. Загалом за останній тиждень в місті повітряна тривога тривала 139 годин.

Останні атаки на Запоріжжя: коротко