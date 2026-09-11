До цього треба готуватись: чому Росія почала бити по пунктах пропуску на українському кордоні

В ніч на 9 вересня російські безпілотники атакували пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні України й Молдови в Одеській області. Удари були в основному по молдавській стороні. Тому уряд країни виніс певні питання в інформаційний простір, адресовані Росії.

На це в інтерв'ю 24 Каналу звернув увагу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що росіяни на реакцію Молдови надали свою відповідь.

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Росіяни відповіли, що вони били по молдавському пункту переходу, тому що через нього нібито надходило озброєння в Україну. Примітно, як наголосив Світан, що якраз через цей пункт переходу абсолютно ніякого озброєння ніколи не йшло, адже він не призначений для такого.

Річ у тім, що коли перевозять вибухові речовини, потрібні спеціальні переходи. Це не просто так по доріжці, по якій йдуть цивільні особи. Ні, зовсім інші пункти. І саме цей молдавський ніколи не використовувався і не буде залучений через неможливість організації технічного супроводу вибухових речовин,

– пояснив Світан.

Однак росіяни по ньому все-таки вдарили. Військовий експерт припустив, що зробили це для того, аби подивитися на реакцію Молдови й зробити умовне "щеплення" такими ударами всім іншим країнам.

Це для того, щоб подивитися на реакцію натівської європейської спільноти, зробити їй "щеплення" і в інформаційному потоці обіграти обґрунтування цих атак. Найближчим часом я не виключаю можливості ударів по польських переходах з Україною, на яких дійсно є такі, що пов'язані з військовою технікою. Варто чекати,

– прогнозує Світан.

Він продовжив, що треба не просто чекати таких атак Росії, а до них готуватися належним чином – прикривати переходи з обох сторін, зокрема української. Але Україна, як зазначив полковник запасу, не може працювати в повітряному просторі Польщі, тому тут дуже важливою буде протидія польської ППО.

Крім переходів з України, полякам треба посилити щонайменше кордони з Росією. Останнім часом уже зрозуміло, що росіяни ескалюють вторгнення в Європу,

– зауважив Світан.

З його слів, були безпосередні удари й підготовка до них. Світан підкреслив, що в Німеччині раніше був зупинений потік вибухових речовин для можливості підриву. Німці швидко відреагували. Там, з його слів, починаючи від кібербезпеки, яка працює в повному обсязі, пильно діють правоохоронні структури, які відстежують будь-яку можливість завдання шкоди німецькій економіці безпосередньо росіянами.

Ця протидія є. Це викликає зворотну реакцію. Україна отримує більше озброєння. Повірте, як тільки там на крило стане якась кількість ракет, вони вже будуть у нас. Німці не злопам'ятні, помстяться і забудуть. А ось помста може бути передана українській армії. Німці це зараз роблять. Ми в цьому сенсі зацікавлені у протидії росіянам за допомогою німецьких засобів ураження тільки нашими руками,

– підсумував Світан.

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