Росія знову завдала удару по Краматорську: є пошкодження

Росія увечері 22 червня знову завдала удару по Краматорську на Донеччині. Є пошкодження.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення Краматорської міської ради. До слова, минула ніч для Донеччини теж минула неспокійно, зокрема у Краматорську, на жаль, загинули 4 особи.

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Що відомо про атаку на Краматорськ 22 червня

Росіяни здійснили нову атаку на Краматорськ о 19:10. Місто обстріляли з використанням РСЗВ "Смерч".

Під прицілом ворога опинилася промислова зона та дорожня інфраструктура.

Окрім того, пошкоджень зазнали 3 приватні житлові будинки.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих,

– повідомили у міській раді.

Остаточні наслідки російського удару продовжують встановлювати.

Нагадаємо, що декілька днів тому Росія вдарила по ветклініці у Краматорську, де на той момент перебували 23 тваринки.

На щастя, жодна із них не загинула внаслідок прильоту.

Встановлено, що окупанти спрямували на стабілізаційний пункт для тварин 2 ракети.