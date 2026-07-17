У Керчі після гучної ночі горять залізниця та, ймовірно, нафтобаза

У тимчасово окупованому Криму уночі 17 липня лунали вибухи. Внаслідок атаки безпілотників у Керчі фіксують кілька осередків пожежі.

Про це повідомили телеграм-канали Exilenova+ та "Крымский ветер".

Які наслідки ударів по Керчі?

Гучно у Керчі було близько першої години ночі. Зокрема, місцеві повідомляли про приліт у районі залізничного вокзалу. Внаслідок удару там спалахнула пожежа.

Ймовірне влучання по залізничній станції: дивіться відео

Монітори проаналізували супутникові знімки та підтвердили численні осередки пожеж на території залізничної станції. Там горять склади, а також, ймовірно, нафтобаза "Керч" і ешелони, що перебували на коліях.

Стовп диму здіймається над Керчю: дивіться відео

Крім того, неподалік розташована електропідстанція ПС "Керченська" 110/35/6 кВ". Попередньо, там також сталась пожежа.

Пожежі після атак на Керч / Фото "Крымский ветер"

Нагадаємо, напередодні вночі безпілотники атакували Саратовську область Росії. Вони могли вдарити по аеродрому "Енгельс-2", де після атаки помітили стовп диму та пожежу.

До цього БпЛА атакували великий нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Після вибухів на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.