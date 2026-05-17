Україна вдарила по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму

У ніч проти 17 травня Крим перебував під масованою атакою дронів. Під ударом опинився важливий для окупантів аеродром.

Так, у Криму було уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек", зокрема: зенітний комплекс "Панцирь-С2";

ангар із радаром до комплексу С-400;

систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост";

пункт передачі даних "земля – повітря";

диспетчерську вишку та ангар на аеродромі "Бельбек".