Там ремонтують російські ППО: ЗСУ атакували об'єкти концерну "Алмаз-Антей" у Криму
- Сили оборони України завдали удару по об'єктах концерну "Алмаз-Антей" у Криму, де ремонтують російські системи ППО.
- У Севастополі було уражено місця зосередження особового складу ворога, втрати уточнюються.
Уночі 19 березня Сили оброни вдарили по важливих об'єктах в окупованому Криму. Також був приліт по скупченню особового складу ворога.
У районі Фіолентівського шосе наші військові уразили Інноваційний центр виробничо-технічного підприємства "Граніт", який входить до складу концерну "Алмаз-Антей". Про це повідомляє Генштаб.
На потужностях цього концерну ремонтують і обслуговують російські системи протиповітряної оборони. Зокрема, він обслуговує техніку, що складає основу протиповітряного "щита" тимчасово окупованого українського Криму.
Серед іншого на його об'єктах ремонтують зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф", С-300ПМ2 "Фаворит", радіолокаційні станції 92Н6Е та 96Л6Е, ЗРК середньої та малої дальності "Бук-М2/М3" і "Тор-М2".
Окрім того, в районі бухти Стрілецька, що у Севастополі, було уражено місця зосередження особового складу ворога. Втрати окупантів уточнюються.
Нагадаємо, що монітори уночі писали про потужні вибухи у Криму. Зазначалося, що у Севастополі була атакована військова частина 85683-С 3-го Радіотехнічного полку ППО.
Що ще цієї ночі уразили Сили оборони на ТОТ?
Уночі були уражені склади боєприпасів у Донецьку і Ялті на Донеччині та у Каланчаку на Херсонщині.
Також був "підкурений" склад матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області. Підрозділи Сил оборони України завдали удару по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького на Херсонщині.
Окрім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти на Донеччині та населеного пункту Овражки у Криму.