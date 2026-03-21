Прилетіло щонайменше по двох ТЕС: Крим зазнав масованої атаки
- Крим зазнав масованої атаки безпілотниками, вибухи сталися в районі Таврійської ТЕС і Бакалавської ТЕС.
- А вороже Міноборони відзвітувало про перехоплення 283 безпілотників.
Ніч проти 21 березня видалася неспокійною для тимчасово окупованого Криму. Півострів упродовж майже 4 годин атакували безперервні хвилі БпЛА.
Деталі обстрілу розповіли агенти партизанського руху "Атеш", які спостерігали за атакою протягом усієї ночі.
Що відомо про удар по Криму?
Вибухи в Криму гриміли в районі Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. Партизани фіксували потужні вибухи, зарево, а також пожежу на об'єкті.
Загоряння відбулися також на південному сході від Сімферополя. Паралельно, як повідомляють агенти "Атеш", дрони відпрацьовували й над Севастополем.
Вибухи чули в районі Балаклави, ймовірною ціллю удару була Бакалавська ТЕС.
Повідомляється також про займання у Кесслерівському лісі, яке могло виникнути через падіння уламків. До того ж, під час атаки могло статися знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир".
Атака дронів у Криму: дивіться відео exilenova+
У Міноборони країни-агресорки традиційно заявили, що сили ППО нібито перехопили та ліквідували 283 українські безпілотники літакового типу над 13 регіонами Росії і територією Криму.
При цьому не уточнюється, скільки саме дронів було збито над півостровом, а також не розкривається кількість апаратів, які не вдалося перехопити.
Де було гучно в Росії останнім часом?
У ніч проти 21 березня безпілотники вдарили по Саратову, Енгельсу та Тольятті. Внаслідок вибухів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, у кількох містах тимчасово зупинили роботу аеропортів, а в Тольятті спалахнула пожежа, ймовірно, на підприємстві хімічної галузі.
В Уфі дрони, ймовірно, придушені засобами радіоелектронної боротьби, влучили у недобудований житловий будинок. Це спричинило пожежу, двоє людей отримали незначні травми.
Зауважимо також, що сили ППО країни-агресорки діють не так уже й активно. Увечері 20 березня в районі підмосковної Коломни російська протиповітряна оборона збила цивільний легкомоторний літак. Через це обоє пілотів загинули.