Прилетіло щонайменше по двох ТЕС: Крим зазнав масованої атаки

Ніч проти 21 березня видалася неспокійною для тимчасово окупованого Криму. Півострів упродовж майже 4 годин атакували безперервні хвилі БпЛА.

Деталі обстрілу розповіли агенти партизанського руху "Атеш", які спостерігали за атакою протягом усієї ночі.

Що відомо про удар по Криму?

Вибухи в Криму гриміли в районі Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. Партизани фіксували потужні вибухи, зарево, а також пожежу на об'єкті.

Загоряння відбулися також на південному сході від Сімферополя. Паралельно, як повідомляють агенти "Атеш", дрони відпрацьовували й над Севастополем.

Вибухи чули в районі Балаклави, ймовірною ціллю удару була Бакалавська ТЕС.

Повідомляється також про займання у Кесслерівському лісі, яке могло виникнути через падіння уламків. До того ж, під час атаки могло статися знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир".

Атака дронів у Криму: дивіться відео exilenova+

У Міноборони країни-агресорки традиційно заявили, що сили ППО нібито перехопили та ліквідували 283 українські безпілотники літакового типу над 13 регіонами Росії і територією Криму.

При цьому не уточнюється, скільки саме дронів було збито над півостровом, а також не розкривається кількість апаратів, які не вдалося перехопити.

