24 Канал Новини України Прилетіло щонайменше по двох ТЕС: Крим зазнав масованої атаки
21 березня, 11:07
Тетяна Бабич
Основні тези
  • Крим зазнав масованої атаки безпілотниками, вибухи сталися в районі Таврійської ТЕС і Бакалавської ТЕС.
  • А вороже Міноборони відзвітувало про перехоплення 283 безпілотників.

Ніч проти 21 березня видалася неспокійною для тимчасово окупованого Криму. Півострів упродовж майже 4 годин атакували безперервні хвилі БпЛА.

Деталі обстрілу розповіли агенти партизанського руху "Атеш", які спостерігали за атакою протягом усієї ночі.

Що відомо про удар по Криму?

Вибухи в Криму гриміли в районі Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. Партизани фіксували потужні вибухи, зарево, а також пожежу на об'єкті.

Загоряння відбулися також на південному сході від Сімферополя. Паралельно, як повідомляють агенти "Атеш", дрони відпрацьовували й над Севастополем.

Вибухи чули в районі Балаклави, ймовірною ціллю удару була Бакалавська ТЕС.

Повідомляється також про займання у Кесслерівському лісі, яке могло виникнути через падіння уламків. До того ж, під час атаки могло статися знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир". 

У Міноборони країни-агресорки традиційно заявили, що сили ППО нібито перехопили та ліквідували 283 українські безпілотники літакового типу над 13 регіонами Росії і територією Криму. 

При цьому не уточнюється, скільки саме дронів було збито над півостровом, а також не розкривається кількість апаратів, які не вдалося перехопити.

Де було гучно в Росії останнім часом?

  • У ніч проти 21 березня безпілотники вдарили по Саратову, Енгельсу та Тольятті. Внаслідок вибухів було пошкоджено об'єкти інфраструктури, у кількох містах тимчасово зупинили роботу аеропортів, а в Тольятті спалахнула пожежа, ймовірно, на підприємстві хімічної галузі. 

  • В Уфі дрони, ймовірно, придушені засобами радіоелектронної боротьби, влучили у недобудований житловий будинок. Це спричинило пожежу, двоє людей отримали незначні травми. 

  • Зауважимо також, що сили ППО країни-агресорки діють не так уже й активно. Увечері 20 березня в районі підмосковної Коломни російська протиповітряна оборона збила цивільний легкомоторний літак. Через це обоє пілотів загинули.