"Прильоти" сталися в Ялті й Феодосії: на місцях спалахнули пожежі

Уночі 23 липня Крим не спав через атаку дронів. Місцеві чули роботу ППО й вибухи. Повідомляється також про влучання по підстанціях у Ялті й у Феодосії.

Про це пишуть моніторингові телеграм-канали.

Що відомо про атаку на Крим?

Місцеві жителі зняли, як палає підстанція в Ялті. "Ялта. атакована ПС", – коротко написали в телеграм-каналі Supernova+.

Пожежа внаслідок удару по підстанції в Ялті: дивіться відео

За даними "Кримського вітру", у Феодосії зафіксували приліт. На одному з відео можна почути характерний звук роботи сил ППО, які намагалися відбити атаку. Проте миттю з'являється яскравий спалах, вочевидь, унаслідок влучання.

Момент удару зафіксували на камеру: дивіться відео

Попередньо, удар припав по електропідстанції в Корабельному провулку – ймовірно, йдеться про ПС 110/10/0,4 кВ (ТП-1106 "Схід").

Приліт по підстанції у Феодосії: дивіться фото та зображеня "Кримського вітру"

Нагадаємо також про попередні атаки на важливі для ворога об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Уночі 22 липня близько 00:30 вибухи чули в Ялті, Феодосії та Алушті, після чого окупанти заявили про атаку дронів.

Згодом повідомляли про вибухи також на інших окупованих територіях, зокрема, у Бердянську, Генічеську, Маріуполі та Донецьку. Після ударів у Ялті та Алушті виникли перебої з електропостачанням і почалися пожежі. Мережі могли бути пов'язані з енергетичною інфраструктурою та військовими об'єктами окупантів. Мовиться, власне, про електропідстанцію "Дарсан".

До речі, за словами політолога Ігоря Чаленка, паливна криза в Криму продовжується. Також там тривають перебої з електрикою та водою. Місцевій "владі" не вдається стабілізувати ситуацію.