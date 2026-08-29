Звідти летять "Шахеди": дрони атакували авіабазу у Гвардійському в Криму

Окупований Крим у ніч на 29 серпня знову був під атакою. Цього разу ціллю став один з аеродромів.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про атаку

Безпілотники атакували Гвардійське в Криму.

Там розташований аеродром. NASA FIRMS зафіксувала пожежі у північній частині об'єкта.

Ця авіабаза – місце пусків "Шахедів" по Україні, зокрема, по Одесі.

Пожежа у Гвардійському / Фото Exilenova+

Місцеві повідомляли, що о 23:56 в районі аеродрому був вибух, а після цього – червона заграва.

БпЛА та стрільбу по них чули цієї ночі й в інших населених пунктах Криму.

Нагадаємо, що неспокійно було й у Росії. Зокрема, під Ростовом дрони атакували судно, а ще там під удар потрапив логістичний об'єкт Ozon.

Ростовський губернатор заявив, що унаслідок масованої атаки на його область постраждали начебто щонайменше семеро людей. У самому місті госпіталізували чотирьох постраждалих, серед яких двоє дітей.