Аеродром у Джанкої, паромний термінал і не лише: у Криму знову уразили ворожі об'єкти

Уночі проти 4 липня жителі окупованого Криму чули вибухи. Під ударом опинилися одразу декілька важливих для ворога об'єктів.

Відповідні ураження зафіксував сервіс NASA FIRMS. 24 Канал зібрав інформацію про те, що відбувалося вночі в Криму.

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Яка ситуація в Криму?

За повідомленнями телеграм-каналу "Кримський вітер", потужні вибухи та стрілянину чули в Керчі близько 1:44 ночі. На цьому атака не припинилася.

До того ж, місцеві інформували про те, що в Керчі, у районі Аджимушкая, спалахнула пожежа після обстрілу.



Пожежа в Керчі / "Кримський вітер"

Тривогу оголошували й для Севастополя. Близько 2-ї ночі там також прогримів потужний вибух. Зазначимо також, що у Севастополі та Феодосії фіксували проблеми зі зв'язком.

Попередньо повідомляється про ураження підстанції "Трактове" 110 кВ. Також виявлено загоряння на Новотроїцькій вітроелектростанції (ПС 154/33 кВ), на військовому аеродромі в Джанкої, а також у районі паромного терміналу в Керчі.

Ураження в Криму: дивіться фото NASA FIRMS

Зазначимо, що ввечері 3 липня російський Бєлгород став мішенню ракет. Унаслідок атаки було уражено ТЕЦ "Луч", після чого в місті подекуди зникло світло. Ракети "Фламінго" долетіли й до Чувашії.

Неспокійно було й у Санкт-Петербурзі. Там ранковий удар спричинив пожежу на нафтовому терміналі. За даними Exilenova+, влучань було багато. Ймовірно, частина резервуарів була пуста.