Спалахнули важливі підстанції й не виключено, що горіло судно: Крим атакували безпілотники

Уночі проти 7 липня неспокійно було на території анексованого Криму. Місцеві повідомляли про вибухи, зокрема в районі ТЕЦ. Атака дронів спричинила й перебої зі світлом.

24 Канал зібрав усе, що відомо про удар по півострову на цей момент.

Дивіться також Знищена техніка та понад 1000 військовослужбовців: втрати Росії на 7 липня

Яка ситуація в Криму?

За даними супутникового моніторингу NASA FIRMS, займання виявили в районі порту Керчі, на електропідстанції ПС "Сімферополь" 330 кВ, поблизу мобільної газотурбінної електростанції, а також на території авіабази "Гвардійське".

Очевидці показали наслідки атаки: дивіться відео

Окрім цього, пожежі зафіксували в кількох інших районах півострова. Зокрема, у районі підстанції 110 кВ "Саки" та поблизу залізничної станції, а також біля підстанції "Західно-Кримська" 330 кВ, яка вже раніше ставала ціллю атак.

Також супутники зафіксували займання поблизу позиції зенітного ракетного комплексу С-400 та пожежу в морі на північ від Керчі – ймовірно, в районі можливе ураження судна.

Зазначимо, що моніторингові спільноти писали про те, що нібито "сотні українських БпЛА летять у бік Росії та Криму".

Пожежі одразу в декількох районах Криму після ударів Сил оборони: дивіться супутникові знімки NASA FIRMS

Крім Криму, повідомляється про атаку на автозаправну станцію в тимчасово окупованому Мелітополі.

Моніторингова група "Кримський вітер" зазначає, що підстанція "Саки" є важливим елементом енергосистеми півострова та раніше вже зазнавала удару 5 липня. Також повторно була атакована "Західно-Кримська" 330 кВ біля села Кар'єрне Сакського району – це один із ключових вузлів передачі електроенергії, який забезпечує центральну та західну частини Криму, де розташована значна кількість російських військових об'єктів.

Цікаво! Заступник командира легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков ("Цезар") заявив, що проблеми в окупованому Криму можуть вдарити по Кремлю через втрату довіри та поширення невдоволення серед росіян.



За його словами, Москва буде змушена витрачати значні ресурси на утримання півострова, що послабить інші напрямки. Відповідальність за наслідки він поклав на Путіна та створену ним систему.