Розвідка Британії оцінила удари України по Криму і назвала наступну "жирну" ціль

Останнім часом Україна на постійній основі атакує окупований Крим і маршрути до нього. Один із найпотужніших ударів припав на 20 червня.

Британська розвідка оцінила його результати і спрогнозувала, чого чекати далі від українських атак на півострів.

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Які наслідки обстрілів Криму?

У ніч проти 20 червня Сили оборони завдали ударів по переправі через Керченську протоку, вивіши з ладу три автомобільні пороми. Це значно погіршило проблеми з постачанням на півострів. Наразі у Криму спостерігається широкомасштабний дефіцит пального та затримки на пунктах переправи.

Зверніть увагу! У ніч проти 27 червня українці уразили ще один автомобільний пором – "Петропавловськ" – у районі Керчі.

Ще після першого удару по Кримському мосту у жовтні 2022 року на півострові запровадили протоколи безпеки. Вони передбачають, що вантажівки мають користуватися лише поромами, а не мостом.

Через міст можуть проїжджати лише легкові автомобілі, автобуси та деякі види залізничного транспорту.

У березні та квітні 2026 року Сили оборони атакували два останні залізничні пороми, які залишалися в робочому стані та використовувалися у військовій логістиці. Ймовірно, зараз вони перебувають на ремонті.

Україна все активніше атакує російську військову логістику на окупованих територіях, використовуючи різні види озброєння, зокрема дрони та далекобійні засоби. Через це російська система ППО слабшає навіть у пріоритетних районах, як-от Керченська протока. У розвідці вважають, що це розширює можливості ударів по Кримському мосту – важливому стратегічному об'єкту.

До слова, як з'ясували агенти "Атеш", через дефіцит палива в окупованому Криму Росія розглядає можливість відновити перевезення нафтопродуктів залізницею через Керченський міст, попри ризик його руйнування. Причина – майже зупинена логістика: після ударів по портах у Керчі та порту "Кавказ" постачання морем ускладнене, а сухопутні маршрути через окуповані території повільні і небезпечні через атаки.