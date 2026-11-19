У четвер, 19 листопада, окупаційна влада Криму запустить пасажирські катери через Керченську протоку. Окрім того, країна-агресорка відновила залізничний рух.

Про це заявив радник російського очільника Криму Олег Крючков, повідомляє "Радіо Свобода".

Що відомо про ситуацію в Керчі?

Для того, щоб перевозити цивільних, створюють комбінований маршрут. Пасажирів підвозитимуть автобусами до порту "Крим" у Керчі, звідки вони відпливатимуть до порту "Кавказ" на Таманському півострові Росії. Проїзд буде безплатним, однак перевозити автомобілі та бензин у каністрах пасажирам заборонять.

На російському узбережжі організують подальше автобусне сполучення в напрямку Краснодара або Тамані. Поїздки залежатимуть від метеорологічної ситуації. Сильні шторми здатні зупиняти рух через протоку кілька разів на тиждень.

Окрім того, країна-агресорка відновила рух поїздів одним із шляхів. Про це повідомили у російському Мінтрансі.

"Потяг "Таврія" № 92/91 Москва – Керч відправлений зі станції Тамань",

– зазначили у відомстві.

Проїзд залізничною частиною Кримського мосту закрили після української атаки вночі. У Міноборони України заявляли, що ударів завдавали ракетами "Нептун", а також зафіксували влучання в районі арки та залізничних колій.

Альтернативний морський коридор окупанти налагоджують після масштабних пошкоджень Кримського мосту. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив третю результативну атаку на незаконний об'єкт за останні три доби.

Підконтрольна Росії адміністрація повідомляла про удари 16 та 17 листопада, після яких арка та автомобільний проліт упали у воду. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що ураження мосту стало підсумком багатотижневої військової операції.