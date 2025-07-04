У Кривому Розі перебої зі світлом після російської атаки

Російська армія вранці 4 липня атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки у місті виникли перебої зі світлом.

Місцеві мешканці чули звуки вибухів двічі – о 10:48, а потім об 11:38. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Кривий Ріг

Відомо, що без світла залишилася частина Кривого Рогу.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють, що у місті частково не працюють світлофори.

До слова, оперативно про наслідки російських атак, а також повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що атака на Кривий Ріг була здійснена "Шахедами" та КАБами по цивільній інфраструктурі.

Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці,

– написав керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Наразі уже відомо про трьох поранених. У них неважкі травми.