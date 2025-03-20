Масований удар по Кропивницькому: в одного з постраждалих – 90% опіків тіла
- У ніч проти 20 березня Кропивницький зазнав масованої атаки дронів, внаслідок чого постраждали 10 осіб, включаючи 4 дітей.
- Один з потерпілих отримав 90% опіків тіла. Нині медики оперують постраждалого.
У ніч проти 20 березня Кропивницький пережив наймасованішу атаку дронів. У місті є багато постраждалих. Один з потерпілих отримав 90% опіків тіла.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Один з постраждалих у вкрай тяжкому стані
Станом на 07:40 у Кропивницькому відомо про 10 постраждалих унаслідок масованої атаки "Шахедів". Серед потерпілих також є 4 дітей.
Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у коментарі журналістам повідомив, що один із потерпілих – у важкому стані. Постраждалий отримав 90% опіків тіла. Нині його госпіталізували та надають усю необхідну допомогу.
Райкович додав, що нині потерпілого оперують медики.
Нагадаємо, що у ніч проти 20 березня Росія завдала наймасованішого удару по Кропивницькому. Ворог запустив по місту 21 дрон-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – пошкоджено багатоповерхівки, зруйновані балкони, вибиті вікна.
Також внаслідок атаки було пошкоджено залізницю, через що була затримка кількох рейсів. Втім, станом на ранок Укрзалізниця відновила курсування поїздів та працює у штатному режимі.