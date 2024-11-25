Росіяни скаржаться, що Курську область знову атакували ATACMS: що відомо

Ніч на 25 листопада виявилася неспокійною одразу для низки російських регіонів. Не виключенням стала й Курська область, яку нібито знову атакували далекобійними ракетами ATACMS.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Пропагандисти країни-агресорки стверджують, що всі ракети нібито були випущені по військовому аеродрому.

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Курську область нібито атакували ATACMS

За словами росЗМІ, цієї ночі так звана російська система ППО нібито збила 7 ракет ATACMS і 5 безпілотників, які атакували Курську область.

Зазначається, що ракети "збили", зокрема, в районі Курчатова, де розташована атомна електростанція, у Курську та в кількох селищах неподалік російсько-українського кордону.

4 безпілотники були збиті в Дмитрівському районі за 40 кілометрів від російсько-українського кордону, один БпЛА впав у районі Залізногірська. Постраждалих та руйнувань немає,

– вже традиційно заявили самі росіяни.

Губернатор Курської області раніше повідомляв про нібито збиття 7 ракет та безпілотників, однак тип озброєння він не уточнив.

Російський пропагандистький канал Fighterbomber стверджує, що було запущено 8 балістичних ракет ATACMS і всі вони були випущені по військовому аеродрому.

До слова, ніч на 25 листопада була неспокійною також для жителів російської Калуги. Там дрони атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу – нафтобазу АТ "Калуганафтопродукт".