Під час атаки на Луцьк храм УПЦ МП не впустив в укриття людей із домашніми улюбленцями

У ніч проти 9 липня Росія масовано атакувала Луцьк ракетами та ударними БпЛА. Під час обстрілу людей із тваринами не впустили до укриття храму УПЦ МП.

Про інцидент розповіла місцева мешканка Ірина Хаслам у Facebook, а згодом прессекретар Волинської єпархії протоієрей Віктор Аніпко дав коментар ZAXID.NET. Передає 24 Канал.

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Заборону на вхід пояснили "канонами"

Вночі, коли Луцьк зазнав наймасованішої ворожої атаки, жителі намагались дістатися сховища в Соборі всіх святих землі Волинської. Проте, як розповіла волинянка, людям із тваринами відмовили у праві сховатися.

За її словами, десятки лучан із домашніми улюбленцями залишилися чекати на сходах храму, тоді як місто потерпало від обстрілу.

Факт недопуску тварин до укриття підтвердив Віктор Аніпко. За його словами, це рішення зумовлене "церковними канонами". Водночас він додав, що люди могли залишити тварин біля входу та самі спуститися в підвал.

Згодом настоятель храму Володимир Яцишин, зі свого боку, назвав інформацію лучанки фейком. Він заявив, що відвідувачі нібито намагалися пройти з тваринами в саме приміщення храму. А от, мовляв, в коридорі та укритті вони могли перебувати.

Місцеві мешканці згадали, що це не перший подібний інцидент у цьому храмі. На початку повномасштабного вторгнення, за їхніми словами, укриття в храмі було зачинене. У єпархії тоді пояснювали ситуацію ремонтом.

Що відомо про атаку на Луцьк

У ніч проти 9 липня російські війська завдали ударів по Україні. Основним напрямком стала Волинь. У місті внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в гаражному кооперативі та на території приватного підприємства. Інформації про постраждалих немає.