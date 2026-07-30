На Львів летіло 22 ракети: Садовий назвав атаку "варварською" та розкрив деталі

Окупанти у ніч на 30 липня атакували Львів крилатими ракетами. У місті зафіксовано руйнування житлових будинків, є поранені.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Що Садовий розповів про російську атаку?

За словами Садового, близько 04:45 Львів зазнав ракетної атаки. Внаслідок ударів найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Рятувальники продовжують деблокувати людей з-під завалів. Загалом пошкоджено понад 20 житлових будинків, а також школу і два дитячі садки,

– заявив Садовий.

Мер Львова зазначив, що окупанти запустили по місту 22 ракети, а ліквідація наслідків атаки досі триває.

На вулиці Виговського зафіксували пряме влучання ракети у житловий будинок. Бойову частину ракети, яка не здетонувала, вже знешкодили.

Садовий зазначив, що на місці працюють рятувальники, поліція та вибухотехніки. Він подякував усім, хто ліквідовує наслідки атаки та допомагає людям.

Також станом на 08:40 відомо про 30 постраждалих. 15 поранених наразі госпіталізували, серед них – дитина та рятувальник.

У ніч проти 30 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники.