Прем’єр-міністр Ірландії розповів, що ледве не потрапив під обстріл у Львові

Прем'єр Ірландії прибув з офіційним візитом до Києва та зустрівся із Зеленським. Виявилося, що Саймон Гарріс проїжджав Львів практично в момент удару.

У ніч проти 4 вересня Росія випустила по Україні понад 40 повітряних цілей. "Кинджали" та "Шахеди", зокрема, атакували житловий квартал Львова. Виступаючи разом із Володимиром Зеленським перед журналістами, ірландський прем'єр прокоментував цинічний обстріл цивільних українців.

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"Діти спали у своїх ліжечках"

Гарріс зауважив, що Дублін не дозволить, аби такі події, які трапилися сьогодні вранці, нормалізовувалися.

Лише через декілька годин, як я проїхав Львів, я почув, що цивільні були вбиті Росією. Серед них були діти. Діти, які наймовірніше, спали у своїх ліжечках вранці. Вони були вбиті,

– повідомив політик.

Він також запевнив нашого главу держави у безстроковій підтримці у протистоянні з російською агресією.

До слова, Ірландія та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Вона передбачає, що Дублін цьогоріч виплатить Україні 128 мільйонів євро на нелетальну військову підтримку та щонайменше 40 мільйонів євро на гуманітарну допомогу.

Також в угоді прописані допомога у розмінуванні, у рамках ІТ-коаліції, підготовка військових тощо.