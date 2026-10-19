На Львівщині грибники у лісі знайшли частину зенітної ракети

У лісі в Шептицькому районі на Львівщині грибники виявили невідомий предмет. Знахідка виявилася головкою самонаведення зенітної ракети.

Про це 19 жовтня повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко.

Що відомо про знахідку

Люди під час збирання грибів у лісі поблизу селища Добротвір виявили невідомий об'єкт, що, на перший погляд, був схожим на безпілотник.

Після прибуття на місце фахівці оглянули територію та встановили походження знахідки. Працівники поліції вилучили частину зенітної ракети та передали її представникам протиповітряної оборони.

Андрій Дяченко наголосив на необхідності дотримання правил безпеки під час виявлення небезпечних предметів.

Будьте уважними та обережними у разі виявлення підозрілих або невідомих предметів. Не наближайтеся до них, не торкайтеся руками та в жодному разі не намагайтеся самостійно переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки за номерами 101 або 102,

– підкреслив очільник РВА.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня російські війська намагалися атакувати Львів. Ворожий безпілотник певний час кружляв поблизу обласного центру, після чого його успішно збили сили ППО.

БпЛА впав у селі Зубра Львівського району. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 11 житлових будинків, гаражне приміщення та 8 автівок. На щастя, люди не постраждали.