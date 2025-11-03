Вибух освітив всю кімнату, – очевидиця розповіла про жорстоку атаку по Миколаєву

Вночі 3 листопада Росія вдарила "Шахедами" по Миколаєву. Виникла пожежа у господарському супермаркеті, яка охопила 200 квадратних метрів. Ще одна пожежа площею 30 квадратних метрів сталась на території станції технічного обслуговування. Рятувальники загасили їх.

Крім того, деяких ушкоджень зазнали і багатоповерхівки, які були розташовані поруч, а також цивільні автівки. Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст з Миколаєва Олександр Матюшенко.

Які наслідки удару по Миколаєву та області?

Олександр Матюшенко зазначив, що до ліквідації наслідків загалом залучилися 24 рятувальники та шість одиниць спецтехніки. Також допомагали волонтери з "Червоного Хреста України". Були аварійні бригади місцевих комунальних підприємств.

Були пошкоджені також багатоповерхівки, приблизно п'ять будинків. Це в основному скло, вікна. Зараз працюють комунальні підприємства міста. Це "Пілот". КП "Парки" прибирають місто там, де було скло. Прибирає адміністрація Інгульського району. Зараз фіксуємо людей, які постраждали, для подальшої їхньої передачі на комісію,

– повідомив заступник адміністрації Інгульського району Антон Ужва.

На щастя, ніхто не постраждав. Місцеві жителі, які мешкають поруч з місцями прильотів, кажуть, що спочатку чули, як російські "Шахеди" підлітали до міста, а потім – серію вибухів.

Близько 3 ночі я прокинулась і побачила, що у вікнах засвітилося. Стало світло у кімнаті. Такий сильний гуркіт. Потім чую "бах", щось десь підірвалося,

– поділилася жителька Миколаєва Ольга.

Мешканка міста Наталія підкреслила, що це був дуже сильний вибух. Але перед тим склалося враження, що завила тривога. Це була не тривога, а летів снаряд. Було дуже гучно. Будинок постраждав.

Тому очевидно, що знову був удар по цивільних об'єктах. Постраждали магазини, СТО, житлові будинки.

Також вночі 3 листопада росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область. За інформацією ОВА, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури сталось вимкнення світла в 12 населених пунктах. Проте уже станом на ранок усіх споживачів було заживлено. Було ліквідовано наслідки цього удару. Постраждалих в області немає.

Завдяки силам протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито або подавлено 18 ударних російських дронів, а також їхніх імітаторів.

Що відомо про атаку на Миколаїв?