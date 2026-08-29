Росія атакувала Миколаївщину: постраждала енергетика та цивільна інфраструктура

Російські війська протягом минулої доби та вранці 29 серпня атакували Миколаївщину. Під ударами різних повітряних цілей опинилась цивільна та енергетична інфраструктура.

Про це інформує ДСНС та виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Які наслідки атак?

Росіяни запускали по Миколаївщині балістику, керовані авіабомби та різні типи безпілотників.

У Миколаївському районі вночі ворог вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучання пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків, адмінбудівлю, три гаражі та автівку. Виникала пожежа, але минулось без постраждалих.

Для атаки російські війська використали балістичну ракету "Іскандер-М", уточнили в ОВА.

Ліквідація наслідків на Миколаївщині / Фото ДСНС

Через загрозу повторних атак рятувальникам доводилося відводити особовий склад на безпечну відстань, однак після стабілізації ситуації роботи продовжувалися,

– зазначили рятувальники.

Миколаївелектротранс попередив пасажирів, що через знеструмлення рух трамваїв і тролейбусів у місті призупинено. Натомість на маршрути вийдуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів. Для їхньої підзарядки використовуватимуть дизельні генератори.

Зокрема, тролейбус №8 курсуватиме від кінцевої зупинки "Матвіївка" до Залізничного вокзалу і назад, без заїзду до кладовища.

Внаслідок атаки російських БпЛА також пошкоджено господарський супермаркет і складське приміщення. Там виникала пожежа.

Уночі під авіаударами була Галицинівська громада. Крім того, ворог двічі атакував Очаківську громаду FPV-дронами, а по Баштанському району били БпЛА типу "Молнія".

Нагадаємо, загалом терористи запустили по території України 267 ударних БпЛА. Сили протиповітряної оборони збили 233 ворожі дрони.

Наслідки також фіксують у Києві. В одному з районів пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна будівля. Постраждали двоє людей.