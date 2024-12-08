Росія позбулася "вух" і "очей", – Братчук повідомив наслідки ударів морськими дронами по Криму

Морські дрони ВМС України продовжують полювати на ворога у Чорному морі. Дрони завдали прицільних ударів по системах спостереження противника, розміщених на газових платформах біля узбережжя Криму. Кожна така атака вимагає збору інформації, підготовки ресурсу, щоб результат був позитивний.

Про це в етері 24 Каналу зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, підкресливши, що українські морські дрони стають дедалі ефективнішими, набувають нових функцій, що дозволяє їм виконувати низку завдань.

Дивіться також Розвідники показали дрони, якими атакують військові об'єкти росіян

Нові підходи в роботі морських дронів

Братчук розповів, що цього разу вперше було застосовано морський дрон, як платформу для використання FPV-дронів, які вилітали з цього майданчика, щоб уразити об'єкти російських окупантів. Ефективність ураження була стовідсотковою.

Росія позбулася не просто системи спостереження, а "вух" і "очей" на цій локації в акваторії Чорного моря. Це добре, бо Росія мала певну інформацію або намагалася її зібрати, зокрема щодо роботи українського експортного й імпортного морського коридору,

– зауважив Братчук.

Речник УДА "Південь" розповів, що ця операція проводилась з відповідними елементами, зокрема введенням ворога в оману, тому удар став для росіян неочікуваним. Внаслідок атаки сталася пожежа.

З російських джерел надходила інформація, що стрілецька зброя російських окупантів, яка дуже часто використовується ними для боротьби з морськими дронами, була цього разу застосована, але у відповідь росіяни теж побачили вогонь і здивувались цьому,

– озвучив Братчук.

Українські дрони відстрілялися та повернулися до пунктів свого базування. Для росіян багато що в роботі українських морських дронів є новинкою. Ось в цьому, зі слів Братчука, і криється відповідь на запитання громадськості, куди поділися українські морські дрони. Спеціалісти певний період їх удосконалювали, тому їхній рівень стає вищим.