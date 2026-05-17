Один з найбільш захищених об'єктів: момент удару по Московському НПЗ потрапив на відео

У ніч проти 17 травня Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на Москву та область. Під ударом опинився зокрема Московський НПЗ – один з найбільш захищених об’єктів у регіоні.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Що відомо про атаку на НПЗ у Москві?

Момент влучання по Московському нафтопереробному заводу в Капотні потрапив на відео.

Як зазначають OSINT-аналітики, кадри, на яких зафіксовано удар дрона по НПЗ, були зняті у третьому кварталі району Капотня.

Довідка. Московський НПЗ розташований у південно-східній частині міста. Відстань до кордону з Україною (Сумська область) становить понад 450 кілометрів.

Відповідно до даних з відкритих джерел, завод у Капотні входить до десятки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує близько 40% потреб Московського регіону – тобто Москви та області.

Варто зазначити, що Московський НПЗ у Капотні вже атакували безпілотники у ніч на 1 вересня 2024 року. Тоді удар пошкодив установку "Євро+", яка забезпечує близько половини всіх потужностей підприємства з переробки нафти.

Вже в жовтні того ж року на території НПЗ помітили антидронову сітку.

Нагадаємо, 17 травня в міноборони Росії заявили про нібито збиття 556 українських БпЛА.

Повітряні цілі фіксувалися в Бєлгородській, Курській, Брянській, Воронезькій, Калузькій, Орловській, Тульській, Смоленській, Псковській, Липецькій, Тверській та Ростовській областях, а також Краснодарському краї та Московському регіоні.

Серед об'єктів, які опинилися під атакою у Московській області, була й Солнечногорська наливна станція – один із ключових паливних вузлів у системі нафтопродуктопроводів навколо Москви. Цей об'єкт, розташований поблизу села Дурикіно, використовується для зберігання, перекачування та відвантаження бензину й дизельного пального.

Під ударом також був окупований Крим

Служба безпеки України повідомила, що в Криму було уражено інфраструктуру та засоби ППО військового аеродрому "Бельбек".

Зокрема, під удар потрапили: зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, система керування БпЛА "Орион" та наземна станція керування БпЛА "Форпост", а також пункт передачі даних "земля – повітря".

Варто зазначити, що Бельбек є однією з ключових військових авіабаз Росії в Криму. Після окупації півострова у 2014 році ворог активно використовує його для базування винищувачів та систем ППО.