Іронія долі: російська ракета ППО підірвала резервуар на Московському НПЗ, – монітори

18 червня Московський НПЗ вкотре опинився під атакою українських дронів. Як виявилося, до знищення цього стратегічного об'єкту Кремля доклалася і російська ППО.

У мережу злили багато кадрів влучань і пожежі на Московському НПЗ. Але, мабуть, найепічнішим є момент, коли від вибуху в одного резервуара злітає кришка, і вгору підіймається "гриб" полум'я. Так от, це яскраве видовище – заслуга російських зенітників.

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Як Росія взяла участь у знищенні власного НПЗ?

На оприлюдненому відео чітко видно, як український дрон прямує атакувати НПЗ. Тим часом російська ППО випускає ракету на перехоплення. Втім, замість того, щоб збити безпілотник, вона летить прямо у резервуар з нафтою. Про це свідчить характерний інверсійний слід, за яким можна зрозуміти траєкторію польоту ракети.

Момент влучання ракети ППО у резервуар на НПЗ: дивіться відео

Імовірно, постріл був зроблений з ППО (ЗРПК) "Панцир", орієнтовно з північно-східного напрямку.

За даними моніторів, відео знято з дому за адресою мікрорайон Нові Котельники, 17.

Раніше у телеграм-каналах також публікували відео, як у Підмосков'ї запускали подібні ракети із переносних зенітних ракетних комплексів. На цих кадрах видно, що розрахунки діяли хаотично.

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Нагадаємо, що 18 червня Московський регіон зазнав наймасованішої атаки українських дронів з початку війни. Зокрема, вкотре був уражений Московський НПЗ. Там виникла масштабна пожежа. Загорілися комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк.

Попередня атака на цей НПЗ сталася 16 червня. Як наслідок завод призупинив переробку нафти. Він фактично паралізований.

Зауважимо, що потужність підприємства з переробки становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Воно задіяне у забезпеченні російської армії.