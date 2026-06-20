Росіяни вже відчувають наслідки: експерт з енергетики оцінив ефективніть атак на Московський НПЗ

Україна двічі завдала ударів по Московському НПЗ, здійснивши прориви найтужнішої а Росії протиповітряної оборони. В Росії вже виникли проблеми після цих атак.

Про це 24 Каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пояснивши, як здійснюється забезпечення Москви паливом. Він припустив, чи загрожує столиці Росії дефіцит бензину.

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Які потреби російської столиці забезпечує Московський НПЗ?

Омельченко підкреслив, що навколо Москви створено так званий кільцевий нафтопродуктопровід, який складається з трьох паралельних труб, загальна довжина яких становить приблизно 420 кілометрів. По одній трубі транспортується паливо, по другій – бензин, а по третій – авіапаливо.

Цей НПЗ забезпечує Московський регіон нафтопродуктами приблизно на 50%. Що особливо важливо, — він є дуже потрібним для постачання авіапалива насамперед на аеропорти в Москві. У російській столиці розташовано чотири найбільші в країні аеропорти. І атаки на Московський НПЗ можуть створити критичну ситуацію,

– зауважив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Водночас у Росії наразі залишаються достатні потужності. Росіяни, на його думку, намагатимуться перекинути з інших регіонів нафтопродукти у Московську область для того, щоб ліквідувати там дефіцит. Але не зрозуміло, скільки часу це потребуватиме.

Наразі проблеми існують, але стверджувати, як вважає Омельченко, що вже завтра чи післязавтра вся Росія, і зокрема Москва і область, залишаться без нафтопродуктів, ще зарано.

Які наслідки атак на Московський НПЗ: дивіться відео

Також сьогодні складно оцінити наслідки атак на НПЗ в Москві, адже Росія засекретила інформацію про українські удари.

Проте вже очевидно, що ці атаки вплинули насамперед на внутрішній ринок Росії. На сьогодні в багатьох регіонах є серйозний дефіцит нафтопродуктів. Особливо в Криму та на інших окупованих територіях. Також ця проблема актуальна для Кубані, Ставрополя, Ростова-на-Дону та інших російських регіонів. Вони втратили приблизно 15 – 205 своїх нафтопереробних потужностей,

– відзначив Володимир Омельченко.

Він додав, якщо удари по російських НПЗ та взагалі по системі нафтопродуктозабезпечення посилюватимуться та їхня динаміка буде вищою, ніж можливості Росії ремонтувати ці заводи, то паливна криза в країні загострюватиметься. Особливо це стосується бензину, обсяг виробництва якого в Росії вдвічі менший, ніж дизельного пального.

Зазначимо, що атаки на Московський НПЗ 16 та 18 червня призвели до того, що підприємство зупинило перероблення нафти. Про це свідчать супутникові знімки. Зокрема, українські дрони уразили установку первинного перероблення нафти АВТ-6; комбіновану установку перероблення нафти (КУПН); три резервуари 10 000 метрів кубічних, один – 30 000 метрів кубічних.