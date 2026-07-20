Летіло понад 400 дронів: під Москвою палають "Південні ворота", склади Wildberries і нафтобаза

Сотні безпілотників атакували Московську область. Там виникло кілька осередків пожеж – і кожен наступний більший за інший.

Цілу ніч жителі Підмосков'я бідкалися на вибухи. Під ранок стало відомо, що регіон атакувала велика кількість безпілотників. Російські пропагандисти вже назвали цю атаку на Московську область "однією з найбільших за останні кілька років".

Які наслідки дронових ударів по Підмосков'ю?

За словами мера Москви Сергія Собяніна, з 20:30 вечора до 5-ої ранку у напрямку російської столиці летіло понад 400 ворожих безпілотників.

Чиновник поспішив запевнити, що більшість дронів була знешкоджена далеко від Москви, а ще 85 – на підльоті до неї.

Втім, відео і фото з соцмережі викривають неприємну для росіян правду про наслідки нічної атаки. Найбільше перепало Подольську – місту, розташованому приблизно за 36 кілометрів на південь від центру Москви.

Попередньо, там у мікрорайоні Львовський була уражена нафтобаза.

Палає нафтобаза у мікрорайоні Львовський: дивіться відео

Ще один ракурс пожежі на нафтобазі: дивіться відео

Окрім того, безпілотники також уразили логістичний комплекс Wildberries у Коледіно – один із найбільших і найстаріших розподільчих центрів компанії.

Довідка: Коледіно – це село в Московській області, яке входить до міського округу Подольськ.

Момент прильоту по Wildberries: дивіться відео

Як гарно палають склади Wildberries у Коледіно: дивіться відео

Розгораються склади логістичного комплексу: дивіться відео

Під атакою опинився і промисловий парк "Гривно" у Мотовилові. Це великий виробничо-логістичний кластер у селі Гривно міського округу Подольськ Московської області.

Палає промисловий парк у Мотовилові: дивіться відео

Після "візиту" дронів також горить склад у промисловому комплексі "Південні Ворота" в Домодєдово, розташованого поблизу Подольська.

Горять "Південі Ворота" у Домодєдово: дивіться відео

Зауважимо, що усі уражені вночі об'єкти, розташовані поряд один з одним.

Подольськ у всій красі після атаки БпЛА / Фото з соцмережі