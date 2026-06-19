Били кількома типами дронів: Нарожний розкрив, як дронам вдалося обійти ППО Москви

В ніч на 18 червня Москва зазнала чи не найбільшої дронової атаки. Росіяни заявили ледь не про тисячу безпілотників, які полетіли на Росію. Однак атака була успішною не через кількість озброєння, адже ця цифра перебільшена.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, наголосивши, що Україна знищила значну кількість систем ППО ворога. Крім того, російські системи "Панцирі-С1" мають великі проблеми з точністю та якістю ракет.

Дивіться також Росія могла б атакувати Україну кожні три дні: в "Ахіллесі" пояснили, що зупиняє ворога

Українські дрони обійшли ППО Москви

Військовий експерт зазначив, що велика кількість відео з Москви з різних ракурсів під час атаки дає змогу якісно оцінити прильоти. Насамперед варто зазначити, що ворожа ППО "супроводжувала" українські дрони, а не збивала їх. На деяких відео видно, як окупанти не можуть збити один безпілотник двома ракетами. Також є відео, де видно, як російська ракета проходить повз БпЛА на відстані 15 – 20 метрів.

Однак чи не найбільшої популярності набрало відео підриву кришки контейнера з нафтопродуктами. Вибух відбувся саме через російську ракету, яка туди влучила. Тобто відбувся friendly fire.

Щодо того, чим ми били. Це були дрони "Лютий", FP-1 та "Барс", який має реактивний двигун. Були також окремі відомості, що були ракети, але поки це не підтверджено,

– підкреслив Нарожний.

Він також пояснив, що росіяни захищають саме центр столиці, де зосереджена велика кількість об'єктів ВПК, а не околиці. Однак через якісне планування, а не кількість, нам вдалось знайти "дірки" російської ППО.

Нарожний про тактику атаки на Москву: дивіться відео

Цікаво, що після атаки Дмитро Пєсков заявив, що російська система протиповітряної оборони "ефективно виконала свої завдання, попри все". Водночас він зауважив, що атаки дронів тривають і вживаються відповідні заходи для ліквідації наслідків.