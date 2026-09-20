Українські дрони паралізували аеропорти Москви: затримуються понад 400 рейсів

Масований наліт українських безпілотників на російську столицю 20 вересня паралізував роботу місцевих аеропортів. Через загрозу з повітря росіянам довелося скасувати та перенести сотні рейсів.

Як повідомляє The Moscow Times, зміни торкнулися понад 400 вильотів та прильотів. Росіяни називають цю атаку на регіон наймасованішою.

Що відбувається в російських аеропортах

Найбільше постраждав московський аеропорт "Шереметьєво", де скасували понад три десятки рейсів, а ще близько 240 затримали. Частину літаків перенаправили до Санкт-Петербурга, Казані та Нижнього Новгорода.

Схожа ситуація спостерігається й у "Внуково", де скасували 11 перельотів, а понад 120 бортів змушені були чекати на дозвіл злетіти чи сісти. Проблеми зачепили як внутрішні маршрути, наприклад, до Сочі, Геленджика, Мінеральних Вод, Санкт-Петербурга, Пермі та інших міст, так і міжнародні напрямки, зокрема до Білорусі, Туреччини, Єгипту та Вірменії.

У "Домодєдово" та "Жуковському" також затримали десятків літаків.

Росіяни жаліються на авіаколапс після атаки: дивіться відео

Для удару по об'єктах в тилу ворога українські військові використали нові українські розробки. Зокрема, йдеться про озброєння під назвою "Фламинго" та Pelican.

Нагадаємо, ця атака також спричинила масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в районі Капотні.

Загалом українські безпілотники регулярно паралізують російську авіацію, і лише протягом серпня ворожі летовища припиняли роботу майже тисячу разів.