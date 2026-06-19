Історичне фото: Пісторіус розірвав мережу своєю реакцією на Москву у вогні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус став справжньою зіркою українських соціальних мереж. Фото із його реакцією на кадри масштабної атаки на Москву облетіли інтернет.

Політик посміхався та зацікавлено розглядав деталі. 24 Канал зібрав реакції на це у Threads.

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Як у мережі реагують на історичне фото з Пісторіусом?

На опублікованому фото видно, як під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі міністр оборони України Михайло Федоров демонструє німецькому колезі наслідки обстрілу Москви.

Цей історичний кадр він поширив на своїй сторінці в Threads.

"Показую міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу московський ранок", – підписав світлину Федоров.

Це викликало бурхливу реакцію українців. Вони поділилися, що з таким же виразом обличчя читали новини у Москві.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

Хтось порекомендував показати кадри не на телефоні, а на більшому гаджеті, наприклад, планшеті. Дехто зазначив, що Пісторіусу треба було продемонструвати меми на цю тему.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

Українці також писали:

"Німцям завжди приємно бачити, як горить Москва".

"Вираз обличчя замість тисячі слів".

"Бачу, що їм подобається. І нам ну дуже таке подобається".

"Бачу, що йому подобається, як воно горить".

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу

З його здивування прямо видно, наскільки він вражений тим, що ми так точно налупили, що аж канонічно затьмарили москвичам небо. Росіянам неминуче доведеться зрозуміти біль, який вони приносять іншим, і зрештою спинити свого царя,

– йдеться у ще одному коментарі.

Користувачі дякували ЗСУ за пророблену роботу та просили повторити такі ранки ще.

Українці реагують на фото із Пісторіусом / Скриншоти 24 Каналу



До слова, вдень 19 червня дрони знову полетіли на Москву. Вже є дим і вибухи, працює ППО. Про прорив безпілотників у Московську область стали писати після 12:00 за київським часом.