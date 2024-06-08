Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив 24 Каналу, що близько дві третини атак таких дронів є успішними. Це доволі хороший показник. Зазначимо, що атака БпЛА по Північній Осетії була у ніч на 8 червня.

До теми Ціль – Моздок: все, що відомо про аеродром у Північній Осетії

Чи відомо про наслідки атаки

"Нині ще важко сказати щодо пошкоджень, ще немає інформації. Те, що вони долетіли, це важливо. На відміну від інших об'єктів, це аеродром, який має прикриватися ППО", – сказав Мусієнко.

Очевидно, що у росіян з цим виникли проблеми. Адже на відео моменту атаки чути, що загарбники намагаються збити дрони стрілецькою зброєю. Окупанти кажуть, що нібито "збили" безпілотники. Вони з'ясовують те, які саме це були БпЛА – збирають уламки тощо. Утім, варто чекати супутникових знімків, аби розуміти можливі пошкодження аеродрому.

Те, що атаки тривають по аеродромах – це абсолютно правильно. Так і потрібно робити. "Моздок" характеризується тим, що там розташований МіГ-31К – носій "Кинджалів". Є Ту-22М3, якими ворог раніше обстрілював Одесу, Одещину, допоки не був збитий літак,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Зверніть увагу! Українські військові вранці 19 квітня збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Він упав у Ставропольському краї Росії. Борт збили за 308 кілометрів від кордону із зенітно-ракетної установки С-200.

Така тенденція до збільшення атак аеродромів, вважає Олександр Мусієнко, зростатиме. Це одна з пріоритетних цілей, яка залишається. Очевидно, що треба вражати аеродроми, місця базування літаків, КАБів тощо.

Як дронам вдалося долетіти до "Моздоку"

Росіяни можуть мати певні прогалини щодо засобів ППО. Ворог не може прикрити усі свої об'єкти. Так, наприклад, окупанти стягнули системи, аби прикрити аеродром "Енгельс". Вони розуміють, що там доволі серйозні загрози.

Російська армія ще не до кінця відпрацювала можливості для боротьби з БпЛА. У них є проблеми із захистом від дронів. Для України це дуже добре.

Росія маневрує своїми засобами протиповітряної оборони, намагаючись прикривати певні об'єкти, згідно з пріоритетами. Також впливає і те, що значну кількість засобів ППО ворог розмістив на тимчасово окупованій території України.

Українським силам вдається проходити й зламувати ці рубежі. Він є не один. Треба розуміти, що приблизно до "Моздоку" може бути до трьох ешелонів протиповітряної оборони, яку треба пройти,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Десь вона краще, а подекуди – просто позначка на карті. Українські дрони долітають до російських об'єктів не тому, що немає російської ППО. А тому, що українські військові навчилися та зрозуміли те, як можна обходити певні ділянки та відвертати увагу ворога.

Що відомо про удар по "Моздоку"