Командували атакою "Калібрів" по Мукачеву: російським командирам заочно вручили підозри

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом представникам командування військ Росії. За даними слідства, вони підготували атаку по Закарпаттю у серпні 2025 року.

Про це повідомила СБУ.

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Хто причетний до атаки?

СБУ заявила, що зібрала доказову базу щодо російських військових, які причетні до атаки 21 серпня 2025 року. Тоді по Мукачеві запустили дві крилаті ракети "Калібр" з фрегата "Адмірал Макаров", що стояв в акваторії Чорного моря.

Внаслідок російського терору на цивільне підприємство постраждали 25 людей. До того ж було пошкоджено офісні, складські та виробничі приміщення об'єкта.

Слідство встановило, що удар спланували та підготували військові Чорноморського флоту військово-морського флоту Росії:

Адмірал Сергій Пінчук – командувач Чорноморського флоту ВМФ Росії;

віцеадмірал Аркадій Романов – начальник штабу-перший заступник командувача;

контрадмірал Володимир Кузьмін – тодішній командир 30-ї дивізії надводних кораблів;

капітан 1-го рангу Михайло Тітов – начальник штабу-заступник командира 30-ї дивізії надводних кораблів.

Усім чотирьом слідчі заочно повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше було затримано росіянина, який був агентом російських спецслужб. Він допомагав ворогу та коригував удари по Запорізькій області. Наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.