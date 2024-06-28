Атака на нафтобазу у Тамбовській області: ЗМІ з'ясували, куди влучив дрон

Ніч на 28 червня для росіян видалася неспокійною, адже 5 регіонів Росії були під атакою дронів. Так, рано вранці безпілотник атакував нафтобазу в Тамбовській області.

Унаслідок цього виникла пожежа. В російських ЗМІ повідомили, куди саме влучив дрон, інформує 24 Канал.

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Дрон атакував нафтобазу в Тамбовській області Росії

У російських медіа з'ясували деталі нічної атаки на нафтобазу в Тамбовській області, про яку в ніч проти 28 червня повідомив голова регіону.

Безпілотник уразив нафтобазу в Тамбовській області Росії: дивіться відео

За їхніми даними, дрон потрапив у резервуар з нафтою лінійної виробничо-диспетчерської станції "Микільське" АТ "АК "Транснафтопродукт"" у селі Новомикільське.

Це, відповідно до відкритих даних, – вузлова станція магістральних нафтопродуктопроводів. Відомо, що внаслідок атаки виникла пожежа, ніхто не постраждав.



У росЗМІ розповіли, куди влучив дрон під час атаки на нафтобазу у Тамбовській області / Фото російське медіа

В російських телеграм-каналах також поширили відео з нафтобази. На ньому видно наслідки атаки дрона. На кадрах помітно, що є загоряння.

Наслідки атаки дронів на нафтобазу в Тамбовській області: дивіться відео

Нагадаємо, що цієї ночі безпілотники також зафіксували у Брянській і Смоленській областях. Зауважимо, що у російському міноборони традиційно надали звіт про роботу російської "пе-ве-о". Так, там заявили, що вночі проти 28 червня російська ППО: