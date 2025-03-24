Пожежа на нафтобазі "Кавказька" триває: вибухнув ще один резервуар

Росію вкотре атакували ударні дрони. Внаслідок цього на нафтобазі "Кавказька" чутно вибухи.

Уночі поблизу неї було зафіксовано проліт дрона, а на ранок вибухнув черговий резервуар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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Що відомо про вибухи на нафтобазі "Кавказька"

Андрющенко поділився кадрами пожежі на нафтобазі "Кавказька" та назвав це "приємною стабільністю". Тоді як у російських телеграм-каналах пишуть, що цієї ночі на станції знову щось вибухнуло, ймовірно, це був четвертий резервуар із п'яти.

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Додамо, що у ніч проти 23 березня внаслідок атаки БпЛА там стався викид нафтопродуктів з резервуара, який загорівся. "Кавказька" горить вже шосту добу, а пожежа охопила понад 2000 квадратних метрів.

За даними російських ЗМІ, на нафтобазі підприємства "Нафтатранс" у станиці Кавказька, яку дрони атакували 19 березня, могло бути до 100 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто по 20 тисяч кубометрів у кожному резервуарі.

Внаслідок дронової атаки було пошкоджено трубопровід між двома з них, а через кілька годин спалахнув один із резервуарів. Вночі 21 березня там стався ще один вибух. Внаслідок цього постраждали пожежники.