Пожежа на нафтобазі "Кавказька" триває: вибухнув ще один резервуар
- Росію атакували ударні дрони, що спричинило вибухи на нафтобазі "Кавказька", де загорівся ще один резервуар.
- Внаслідок дронової атаки було пошкоджено трубопровід, а пожежа охопила близько 2000 квадратних метрів.
- Пожежа триває вже шосту добу, вибухи повторюються, ймовірно, це був четвертий резервуар із п'яти.
Росію вкотре атакували ударні дрони. Внаслідок цього на нафтобазі "Кавказька" чутно вибухи.
Уночі поблизу неї було зафіксовано проліт дрона, а на ранок вибухнув черговий резервуар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
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Що відомо про вибухи на нафтобазі "Кавказька"
Андрющенко поділився кадрами пожежі на нафтобазі "Кавказька" та назвав це "приємною стабільністю". Тоді як у російських телеграм-каналах пишуть, що цієї ночі на станції знову щось вибухнуло, ймовірно, це був четвертий резервуар із п'яти.
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Додамо, що у ніч проти 23 березня внаслідок атаки БпЛА там стався викид нафтопродуктів з резервуара, який загорівся. "Кавказька" горить вже шосту добу, а пожежа охопила понад 2000 квадратних метрів.
За даними російських ЗМІ, на нафтобазі підприємства "Нафтатранс" у станиці Кавказька, яку дрони атакували 19 березня, могло бути до 100 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто по 20 тисяч кубометрів у кожному резервуарі.
Внаслідок дронової атаки було пошкоджено трубопровід між двома з них, а через кілька годин спалахнув один із резервуарів. Вночі 21 березня там стався ще один вибух. Внаслідок цього постраждали пожежники.