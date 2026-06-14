У Рибінську під Ярославлем знову прилетіло у нафтобазу: місто затягнуло димом

Жителі Ярославської області Росії 14 червня відчули на собі чергову дронову атаку. Безпілотники вдарили по нафтобазі в Рибінську.

Після успішних ударів на об'єкті спалахнула пожежа. Місцеві фільмують наслідки атаки. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Що відомо про атаку на Рибінськ?

У Ярославській області Росії вночі оголосили режим "безпілотної небезпеки" через атаку дронів. Губернатор Михайло Євраєв закликав місцевих жителів дотримуватися заходів безпеки, уникати відкритих місць і перебувати подалі від вікон до скасування тривоги.

При цьому повністю убезпечитися від атаки все ж таки не вдалося. Сталося ураження нафтобази "Темп" у Рибінську Ярославської області. На території об'єкта виникла пожежа, над ним підіймався густий чорний стовп диму.

Удар по Рибінську: дивіться відео наслідків

Нафтосховище розташоване приблизно за 700 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що свідчить про можливість завдання ударів по об'єктах у глибокому тилу Росії.

Наслідки удару по нафтобазі: дивіться фото

Довідка. Нафтобаза в Рибінську відома як комбінат "Темп Росрезерву". Це великий об'єкт системи росрезерву, розташований у мікрорайоні Копаєво. Завдяки виходу до Волги та залізниці, вона слугує ключовим логістичним хабом для зберігання великих обсягів пального та забезпечення військової техніки.

Де розташований Рибінськ: дивіться на карті

Місцеві жителі повідомляють, що атака дронів продовжується й супроводжується новими вибухами. Триває й пожежа на об'єкті, через що ледь не з усіх куточків міста видно дим. Очевидці діляться кадрами наслідків удару.

Пожежа на нафтобазі в Рибінську: дивіться фото

Припускають, що удару завдали українські дрони типу "Лютий". OSINT-аналітики також підтвердили атаку.



Атака на Рибінськ / Exilenova+

Зазначимо, що неспокійно було також у Новомосковську Тульської області країни-агресорки. Там під удар потрапив місцевий завод "Азот". Після влучання на підприємстві спалахнула пожежа.

А напередодні, 12 червня, у російському Нижньокамську (Татарстан) теж сталася масштабна пожежа після атаки безпілотників. Під ударом опинився нафтохімічний комплекс "Нижньокамськнафтохім", що входить до структури компанії "Сібур". Попередньо, займання сталося на установці первинної переробки нафти АВТ-8 – одному з ключових вузлів підприємства.

Над промисловою зоною здійнявся густий стовп диму, а очевидці повідомляли про вибухи. Крім того, під час відбиття атаки російська ППО, ймовірно, влучила в житловий будинок, який зазнав серйозних пошкоджень.