У Татарстані атакували один із найбільших нафтохімічних заводів Росії: спалахнула пожежа

У російському Нижньокамську, що в Татарстані, 15 листопада безпілотники атакували нафтохімічний завод "Нижнекамскнефтехим". Під ударом опинилося підприємство, яке входить до холдингу "Сибур".

Кадри опублікувала Exilenova+.

Що відомо про атаку на Нижньокамськ?

У ніч на 15 листопада в російському місті Нижньокамськ, що в Татарстані, повідомили про атаку безпілотників на промисловий об'єкт. Під ударом міг опинитися завод "Нижнекамскнефтехим".

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На відео видно масштабну пожежу на території підприємства.

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Перед атакою в Татарстані оголосили режим безпілотної небезпеки. Глава Нижньокамська Радмір Біляєв закликав жителів залишатися в укриттях і повідомив про роботу російської ППО.

Дорогі нижньокамці, прошу вас залишатися в укриттях і дотримуватися заходів безпеки! Прямо зараз працює ППО,

– написав він.

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Водночас російська влада на момент появи повідомлень не уточнювала, чи було влучання в завод і яких саме пошкоджень зазнало підприємство.

Масштабна пожежа на заводі в Татарстані / Exilenova+

Чим важливий завод "Нижнекамскнефтехим"?

"Нижнекамскнефтехим" – один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи. Підприємство входить до російського холдингу "Сибур" і спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, пластиків та етилену.

Завод має важливе значення для російської хімічної промисловості, адже виготовляє матеріали, які використовують у багатьох галузях економіки. Зокрема, синтетичний каучук потрібен для виробництва автомобільних шин та інших гумових виробів, а пластики й етилен є сировиною для виготовлення різноманітної промислової та побутової продукції.

Можливе пошкодження такого комплексу може вплинути не лише на роботу самого підприємства, а й на ланцюги постачання сировини для інших російських виробництв.

Промислова зона Нижньокамська має стратегічне значення для нафтохімічної галузі Росії. Окрім "Нижнекамскнефтехима", там розташовані нафтопереробні підприємства "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК". Ця територія вже раніше ставала ціллю атак безпілотників.