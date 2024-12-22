У росіян істерика через удар по нафтобазі у Орловській області

В ніч на 22 грудня безпілотники атакували нафтобазу у Орловській області. Росіяни масово обурюються такою ситуацією.

Це далеко не перша нафтобаза, що горить у Росії, що ще більше гніває урапатріотів Росії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як росіяни реагують на атаку по НПЗ

У коментарях до новин з Орла розпочався справжній шторм невдоволених повідомлень. Росіяни вимагають удару "Орешніком" з ядерним зарядом, навіть шукають, де написати петицію з такою пропозицією до влади.

"Якщо не атакуємо ми, то атакують нас! Х*хлів потрібно їб*шити щоночі, як сидорових кіз", – каже один з коментаторів.

Росіяни у шоці з дальнобійності українців і запитують, чому російська влада нібито дозволяє це робити. Вони звинувачуюють її у тому, що вона це "терпить", а потрібно, мовляв, негайно відповідати.

"Всесвітні борці з нацизмом" закликають вбити всіх х*хлів, "Не буде чубатих – не буде війни, робіть висновки", – додає йому інший відірваний від реальності рашист.

Звісно, є і ті, хто жартує з того, як триває "спецоперація" та працює російська ППО. Жартують і з риторики Кремля про "червоні лінії", "хлопки" тощо.

Росіяни коментують атаку по нафтобазі у Орловській області

Нагадаємо, Орловська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників, під ударом опинилася нафтобаза, де сталося займання. Губернатор Орловської області підтвердив атаку та повідомив про роботу оперативних служб над ліквідацією наслідків.