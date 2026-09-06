Нічна бавовна в Росії: Сили оборони уразили Рязанський НПЗ, аеродром та об'єкти ППО

Українські військові завдали чергового відчутного удару по стратегічній інфраструктурі ворога на його території. Масована нічна атака зачепила важливі паливні та військові об'єкти, які забезпечують російську армію.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про успішну атаку Сил оборони?

У ніч на 6 вересня підрозділи Сил оборони України провели успішну спецоперацію та уразили низку важливих об'єктів ворога. Захисники влучили у стратегічний нафтопереробний завод, військовий аеродром, а також кілька систем протиповітряної оборони. На місцях уражень зафіксовано пожежі, а ступінь завданих збитків зараз уточнюється.

Зокрема, під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод у Рязанській області, залучений у забезпеченні російських окупаційних військ паливом.

У Fire point додали, що безпілотники FP-1 уразили ключові установки первинної переробки нафти на НПЗ. Підтверджено влучання по ректифікаційних колонах установки ЕЛОУ-АВТ-6 потужністю 8,5 мільйона тонн на рік, а також по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 мільйона тонн.

Разом ці установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти Рязанського НПЗ. Їхнє ураження може суттєво вплинути на роботу підприємства.

Також у Ростовській області українські сили вдарили по військовому аеродрому Ростов-на-Дону, де в районі об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Окрім цього, у Ростовській області наші воїни завдали точних ударів по російській радіолокаційній станції "Подльот" та двох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С1". У Генштабі наголосили, що системна робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня українські безпілотники атакували кілька об'єктів на території Росії. У Сочі відомо про удари по засобах ППО та нафтобазі "Лукойл" в Адлері. Після атаки на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа, над містом здійнявся густий чорний дим.

Також про удари повідомляли у Стерлітамаку в Башкортостані. За даними місцевих телеграм-каналів, під атакою могли опинитися федеральне казенне підприємство "Авангард", яке виробляє вибухові речовини, боєприпаси та озброєння, а також Стерлітамакський нафтохімічний завод, що спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, паливних добавок та іншої нафтохімічної продукції.

Зазначимо, Росія прогнозує подальше скорочення видобутку нафти. Згідно з проєктом урядового прогнозу, показники на 2026 – 2029 роки знизили на 16 – 20 мільйонів тонн порівняно з травневими оцінками. Зокрема, у 2026 році видобуток може становити 494,2 мільйона тонн – це буде найнижчий показник із 2009 року.

У Росії таке падіння пояснюють тимчасовими проблемами, зокрема скороченням роботи нафтопереробних заводів через технічне обслуговування. Водночас російські НПЗ також втрачають потужності через українські удари. Зокрема, у серпні повністю зупинив перероблення Кириський НПЗ в Ленінградській області.