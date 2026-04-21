Нафтовий дощ у Туапсе: військовослужбовець ЗСУ пояснив значення ударів по НПЗ
- Українські дрони атакували НПЗ у Туапсе, що спричинило нафтовий дощ.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що удари по нафтових об'єктах важливі для обмеження можливостей Росії фінансувати війну.
У ніч на 20 квітня українські дрони атакували НПЗ у Туапсе. Зокрема, це спричинило нафтовий дощ. Такі системні удари вкрай важливі. Зокрема, це негативно впливає на можливість Кремля фінансувати війну.
Військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зауважив 24 Каналу, що нафта для Росії – це вікно можливостей. Тому потрібно завдавати таких ударів, щоб знищувати російську економіку.
Чому ці удари важливі?
Кирило Сазонов підкреслив важливість системної роботи. Після ударів по Новоросійську скоротилося постачання нафти через термінал. Через війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки, високі ціни на нафту для росіян відкрилося вікно можливостей, але Україна цьому перешкоджає.
Тому окупанти залучили резервну трубу в Туапсе. Але Україна виявляє ці резервні можливості, потужності, додаткові гілки. Перед тим завдають ударів, наприклад, у Криму, у Ростовській області, на окупованих територіях.
Насамперед виноситься система ППО на прифронтових територіях. А потім, коли є коридор, завдаються удари. Спочатку по Новоросійську, а зараз у Туапсе. Усе вигорає. Повертаються другий раз – влучили, загорілося, палає. Починає вщухати. Що залишилося критичне, важливе – повторили, прилетіло. Зараз знову вигорає. Ліквідувати пожежу таких масштабів, мабуть, неможливо. Вони й не намагаються,
– пояснив військовослужбовець.
Росіяни бачать великі ціни на нафту у світі. Вони мають її, можуть добувати, але не можуть відправити на експорт. Україна може знищити російську економіку, щоб вони не могли воювати далі.
Що відомо про наслідки атаки?
Вночі 20 квітня українські БпЛА вгатили по НПЗ в Туапсе. Удар по нафтопереробному заводу стався, коли пожежу після попередньої ще не ліквідували. Було влучання у резервуарний парк. Це викликало пожежу на території об'єкта.
Після атаки місцеві жителі бідкалися на погіршення погодних умов. Вони скаржилися, що з неба падає нафтовий дощ. Це свідчать про серйозні екологічні наслідки внаслідок пожежі на НПЗ.
Ще 21 квітня пожежа на об'єкті не вщухала. Повідомлялося, що дим видно за 500 – 600 метрів від раніше атакованого резервуарного парку НПЗ у Туапсе. Вдалося загасити лише частину другорядних джерел вогню.