Росія повторно атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування

У ніч проти 3 листопада російські війська знову атакували енергетичні та цивільні об'єкти на півдні Одеської області. Серйозних пошкоджень зазнав об'єкт ДТЕК "Одеські електромережі", через руйнування енергообладнання виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомили в Одеській ОВА.

Що відомо про атаку?

Опівночі 3 листопада російські війська завдали повторного удару по енергетичному об'єкту ДТЕК на півдні Одеської області. Об'єкт зазнав значних руйнувань.

Об'єкт ДТЕК знову під ударом / Одеська ОДА

Пошкодження енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням. Відновлення зруйнованого обладнання потребуватиме часу.

Енергетики розпочали роботи одразу після того, як це стало безпечно. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам.

У компанії зазначили, що за останні два місяці цей об'єкт ДТЕК неодноразово потрапляв під російські обстріли.

Крім енергетичної інфраструктури, пошкоджень зазнали адміністративні будівлі, складські приміщення та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 3 листопада завдали удару по енергетичній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок масованої комбінованої атаки без електропостачання залишилися близько 130 населених пунктів. Загалом знеструмлення торкнулося понад 180 тисяч споживачів.

За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, ціллю росіян була критична інфраструктура регіону. Внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. Наразі аварійні бригади та енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Фахівці докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання в усіх населених пунктах області.