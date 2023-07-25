Удар біля кордонів НАТО: румунське судно потрапило під обстріл Росії

Російські окупанти у понеділок, 24 липня, обстріляли дунайський порт Рені. Ворог знищив три склади з зерном. Повідомляють, що під російський обстріл потрапило румунське судно.

У МЗС Румунії підтвердили цей факт. Розслідування інциденту вже провели.

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Повідомляють, що судно зазнало незначних пошкоджень. Воно змогло продовжити рейс. На щастя, ніхто не постраждав.

Це був перший випадок, коли Росія атакувала українську інфраструктуру на Дунаї після того, як Москва тиждень тому вийшла зі Стамбульської угоди, яка дозволяла експорт українського зерна через Чорне море. За цих умов Дунай стає експортним шляхом, значення якого зростає,

– мовиться у повідомленні.

Росія вдарила біля кордону з НАТО

Місто Рені, по якому вдарила Росія, розташоване поблизу кордону з Румунією. Сушею мовиться про відстань – 2 кілометри. Варто наголосити, що Румунія належить до країн Альянсу. У Міноборони країни вже наголосили, що "підвищують пильність" на східному фланзі НАТО.

У NYT зауважили: атака по Рені є "найбільш близьким ударом Москви біля території військового альянсу з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну".